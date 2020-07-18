‘Bılnet sayesınde şampıyon oldum’

MILLÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirlerle gerçekleşen sürece rağmen Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS'de tüm soruları doğru yanıtlamayı başararak şampiyonlar arasında yerini alan Akbaş, hem İzmir'de hem de Türkiye'de büyük gurur yaşattı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Enes Akbaş, "90 soruyu doğru yanıtladım. Sınavdan sonra cevaplarımı kontrol etmiştim. Beklediğim bir sonuçtu. Sınava iki ay kala bilgisayar oyunlarını bırakmıştım. Oynamıyordum. Öğretmenlerimin de çok büyük desteği oldu. Bilnet sayesinde bu başarıyı elde ettim. Pandemi döneminde online olarak haftanın 6 günü ders çalıştım. Deneme sınavları çözdüm. İşi sıkı tuttuk. İleride yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Seneye LGS'ye gireceklere tavsiyem stres yapmasınlar. Rahat olsunlar. Sıkı çalışsınlar" dedi. Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ ise, "Okullarımızda uyguladığımız eğitim sisteminin ne kadar başarılı olduğunun bir kez daha gördük" dedi.