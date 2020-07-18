Bucalı gençler finalde yarışacak

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından organize edilen, 32 ülkeden 887 projenin yarıştığı bilim ve mühendislik temalı 'Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları' adlı uluslararası yarışmada Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Sinemis Nur Boz, Bilal Esmer, Asil Söylev, Sude Kahraman'ın 'insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi' ile çevre alanında hazırladıkları 'ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi', finale kaldı. Öğrenciler, 1 Ağustos'ta online olarak düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.