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Ege’nin play-off heyecanı

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Ege’nin play-off heyecanı
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynamaya hak kazanan 6 Ege kulübünün maç programları açıklandı. Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Play-Off karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Farklı otellerin sahalarında oynanacak tüm müsabakalar saat 21.00'de başlayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta çeyrek finalde İnegölspor'la eşleşen Manisa Futbol Kulübü, Bursa temsilcisiyle 20 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Manisa FK, rakibini elemesi halinde 24 Temmuz Cuma günü yapılacak yarı finalde Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. Lig'de final heyecanı 28 Temmuz Salı günü yaşanacak.
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Ege’nin play-off heyecanı
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