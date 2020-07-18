Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'e 'Sağlık Teknoparkı' müjdesi verdi. Dağ, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait arazinin, yeni bir sağlık kampüsü ve teknoparkı oluşturulmak üzere Bakırçay Üniversitesine devredildiğini bildirdi. Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, akademik hayatına 4 sene önce başlayan Bakırçay Üniversitesinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti. Çiğli Devlet Hastanesi'nin Bakırçay Üniversitesi'ne bağlandığını vurgulayan Dağ,"Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız arasında gerçekleşen protokol ile şehrimiz yeni bir sağlık kampüsüne kavuşmuş olacak. Karşıyaka'da kurulacak ilk üniversite yerleşkesi olan bu kampüs yaklaşık 70 dönümlük bir arazide ve içerisinde tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerinin yanı sıra, yeni kurulacak olan sağlık temalı bir teknokent de bulunacak" dedi.İzmir'e 'Sağlık Teknoparkı' müjdesi