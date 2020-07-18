Kartop: Artık telafisi yok!

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop,Alanyaspor maçını kazanarak son haftaya rahat girmek istediklerini açıkladı. Alanyaspor'un gol ayaklarını durdurmaları gerektiğini belirten Kartop,Çünkü alttaki takımlarında kazanması puan almaları nedeniyle artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Onun için en az hatayla, en az puan kaybıyla atlatıp takımımızı ligde tutmak istiyoruz.Ekip olarak da buna inandık" ifadelerini kullandı.