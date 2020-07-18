Kartop: Artık telafisi yok!

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, yarın 21.00'deki
Alanyaspor maçını kazanarak son haftaya rahat girmek istediklerini açıkladı. Alanyaspor'un gol ayaklarını durdurmaları gerektiğini belirten Kartop, "2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynadık. Alnımızın akıyla çıktığımız içinde çok mutluyuz.
Çünkü alttaki takımlarında kazanması puan almaları nedeniyle artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Onun için en az hatayla, en az puan kaybıyla atlatıp takımımızı ligde tutmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımıza ve takım oyuncularımız da, bu bilinçle sahadalar ve ben de o taraftarın saha içerisinde sesi olabiliyorsam, onlara enerjimi yansıtabiliyorsam ne mutlu bana.
Ekip olarak da buna inandık" ifadelerini kullandı.