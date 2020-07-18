Yeni sezon yeni göztepe

üper Lig'de son haftalarda yaşanan düşüş sonrasında sezonun bitmesi ile birlikte Göztepe de revizyona girecek.Teknik direktör İlhan Palut ile yaşanan kan uyuşmazlığı sonrasında yeni hoca arayışına başlayan Sepil'in aklı Rıza Çalımbay'da. Sivasspor'u şampiyonluk yarışında tutan ve sezonu Avrupa bileti ile noktalamaya hazırlanan Çalımbay'danyanıtı alındı. Çalımbay'ın ardından ikinci aday olarak ise Rizespor ile yollarını ayıran Ünal Karaman var. Teknik direktörlük koltuğunun doldurulmasının ardından ise bu kez transferde adımlar atılacak.Yeni teknik direktörün isteğine göre yapılacak yeni kadro planlaması ile birlikte de sarı-kırmızılılar yeni umutlarla lige başlayacak.