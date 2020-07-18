Yeni sezon yeni göztepe

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üper Lig'de son haftalarda yaşanan düşüş sonrasında sezonun bitmesi ile birlikte Göztepe de revizyona girecek. Başkan Mehmet Sepil ve kurmayları başta teknik direktör olmak üzere çok sayıda değişiklik ile 2020-21 dönemine başlamak istiyor.
Teknik direktör İlhan Palut ile yaşanan kan uyuşmazlığı sonrasında yeni hoca arayışına başlayan Sepil'in aklı Rıza Çalımbay'da. Sivasspor'u şampiyonluk yarışında tutan ve sezonu Avrupa bileti ile noktalamaya hazırlanan Çalımbay'dan "Önce yönetimle görüşeceğim onların tavrına göre sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceğim"
yanıtı alındı. Çalımbay'ın ardından ikinci aday olarak ise Rizespor ile yollarını ayıran Ünal Karaman var. Teknik direktörlük koltuğunun doldurulmasının ardından ise bu kez transferde adımlar atılacak. Yönetim mevcut kadrodaki bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanırken transfer teklifi gelen isimler için verilecek bonservis bedellerine göre de yol haritası çizilecek.
Yeni teknik direktörün isteğine göre yapılacak yeni kadro planlaması ile birlikte de sarı-kırmızılılar yeni umutlarla lige başlayacak.