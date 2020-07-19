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Altınordu’nun en kötü sezonu

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Altınordu’nun en kötü sezonu
TFF 1. Lig'e 2014-15 sezonunda yükselen Altınordu, o tarihten itibaren en kötü sezon performansını sergiledi. 6 sezonda toplamda 4 kez ligi 7. sırada bitiren ve Play-Off sıralamasını kaçıran kırmızı- lacivertliler, sadece 2015-16 sezonu sonunda 10. sırada yer almıştı. Geçen sezon 57 puan toplayarak kendi adına son yılların en iyi sezonunu geçiren Altınordu, bu sezon ise 37 puanda kalarak ligi 14. sırada tamamladı ve en kötü sezonunu geçirdi. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u yenen İzmir ekibi, ligde kalmayı son maç öncesi garantileyebilmişti.
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Altınordu’nun en kötü sezonu
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