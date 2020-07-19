Ilıca Plajı’na Mavi Bayrak

İZMİR'İN tatil cennet Çeşme'nin meşhur Ilıca Plajı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından ulusal Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende Ilıca Halk Plajı'na Mavi Bayrak çekilirken, plajdaki Çeşme Belediyesi'ne ait kafeye de Büyükşehir, tarafından Turuncu Çember Sertifikası verildi.Bakan Ersoy, "Turizmde kaliteyi, herkesin kabul ettiği standartlara göre düzeltmek ve başarıyı uluslararası olarak belgelemek çok önemli. Mavi Bayrak da bu anlamda çok ciddi bir gösterge ve kriter. Türkiye olarak, 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz Mavi Bayrak sayısında, 2015 ve 2016'da ikinciliğe kadar çıktık. Özellikle vurgulamak isterim ki, üçüncülüğü yakaladığımız 2008 yılından itibaren kazandığımız Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık" dedi. Bakan Ersoy, "Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme süreci ile beraber, Kovid-19'un küresel etkisinin izin verdiği en üst seviyede turizm çalışmalarımız da başlattık. Turizmde konfordan ödün vermeden güvenli tatil imkanı sunan sertifikasyon programımız özellikle Avrupa Birliği'nde, ilk ve en etkili şekilde uygulanan sertifikasyon programı oldu. Avrupa'da birçok ülke de Türkiye'den bu programı kopyalıyor" diye konuştu.