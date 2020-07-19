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Menemenspor gururlu bitirdi

Sezonu 44 puanla bitiren ekibinin hocası Cenk Laleci, “ mücadelesi veren bir takım haline geldik. Gönül isterdi ki, Play-Off oynayalım. İlk yılımızda lige renk kattık” dedi

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Menemenspor gururlu bitirdi
TFF 1. Lig'de evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalıp sezonu 44 puanla orta sıralarda tamamlayan Ekol Göz Menemenspor büyük gurur yaşıyor. Tarihlerinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan teknik direktör Cenk Laleci, "Lig başlarken küme düşeceğimizi düşündüler. Biz 10 maçlık yenilmezlik serisini yakaladık. Bir ara ikinci sıraya kadar yükseldik. Süper Lig mücadelesi veren bir takım haline geldik. Gönül isterdi ki Play- Off oynayalım. İlk senemizde lige renk kattık. Çok gururluyum" dedi. Sezonun son maçında rakip oldukları Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu da Menemenspor'a övgü yağdırdı.

LALECI ADINDAN SÖZ ETTIRDI
Eroğlu, "Menemenspor, lige yeni çıkmasına rağmen iyi ses getirdi ve uzun bir süre karşılaşma kaybetmedi" dedi. Öte yandan Menemenspor'da 2013 yılından itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan Cenk Laleci, kısa bir süre sportif direktörlük yaptıktan sonra 6. haftada Ramazan Kurşunlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Menemenspor'da oynattığı iştahlı futbolla dikkatleri üzerine çeken 39 yaşındaki teknik adam, teknik direktör olarak ilk sezonunu tamamlamış oldu. Laleci'nin UEFA Pro Lisansının bulunmaması sebebiyle basın toplantılarına Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu çıkıyordu. Oynattığı futbolun yanı sıra gençlere de şans veren Laleci, "Yarışmacı kimliğimizin yanı sıra yetiştiriciliğimizle de ortaya koyduk. Devre arası bir oyuncumuzu Süper Lig'e gönderdik. Gençlere şans verdik. Burası vitrin oldu" dedi. GENÇLER HİÇ SIRITMADI
2002 doğumlu Cem Çelik, 2001'li Murat Elkatmış ve Yusuf Talum ile BAL'dan gelen 1998'li Ömer Şahbaş için de Laleci, "Hepsi bize güzel karşılık verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Gençler hiç sırıtmadı" diye konuştu.

SAMED ALİ KAYA KENDİNİ BULDU
MENEMENSPOR'UN devre arasında Göztepe'den kiraladığı Samed Ali Kaya, 12 maçta 6 gol atarak takımını sırtladı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya Göztepe'den yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Daha önce 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen genç oyuncu, 36 maçta attığı 25 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Menemenspor gururlu bitirdi
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