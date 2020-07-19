Menemenspor gururlu bitirdi

FF 1. Lig'de evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalıp sezonu 44 puanla orta sıralarda tamamlayan Ekol Göz Menemenspor büyük gurur yaşıyor. Tarihlerinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan teknik direktör Cenk Laleci,dedi. Sezonun son maçında rakip oldukları Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu da Menemenspor'a övgü yağdırdı.Eroğlu,dedi. Öteyandan Menemenspor'da 2013 yılındanitibaren yardımcı antrenörlük görevi yapanCenk Laleci, kısa bir süre sportif direktörlükyaptıktan sonra 6. haftada RamazanKurşunlu ile yolların ayrılmasından sonrateknik direktörlük görevini üstlenmişti.Menemenspor'da oynattığı iştahlı futbolladikkatleri üzerine çeken 39 yaşındakiteknik adam, teknik direktör olarak ilksezonunu tamamlamış oldu. Laleci'ninUEFA Pro Lisansının bulunmaması sebebiylebasın toplantılarına Teknik SorumluDilaver Mutlu çıkıyordu.Oynattığı futbolun yanı sıra gençlerede şans veren Laleci,dedi.GENÇLER HİÇ SIRITMADI2002 doğumlu Cem Çelik, 2001'li Murat Elkatmış ve Yusuf Talum ile BAL'dan gelen 1998'li Ömer Şahbaş için de Laleci, "Hepsi bize güzel karşılık verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Gençler hiç sırıtmadı" diye konuştu.MENEMENSPOR'UN devre arasında Göztepe'den kiraladığı Samed Ali Kaya, 12 maçta 6 gol atarak takımını sırtladı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya Göztepe'den yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Daha önce 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen genç oyuncu, 36 maçta attığı 25 golle dikkatleri üzerine çekmişti.