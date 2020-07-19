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Ölmeden katilinin adını söylemiş

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Ölmeden katilinin adını söylemiş
MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde 7 Aralık 2019 tarihinde sabah saatlerinde 112'yi arayan MustafaÜnalan, çalıştığı rezidansta kavga çıktığını ve eşi ile yaralandıklarını bildirdi. 75. Yıl Mahallesi'ndeki rezidansa gelen polisler, Ünalan'ı daire kapısının önünde ve eşim dediği 4 çocuk annesi Gönül Özcan'ı (44) ise çekyatta yaralı halde buldu. Hastanede tedaviye alınan Gönül Özcan ise, polise verdiği ifadede kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine Ünalan'ın bıçakladığını söyledikten sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. Özcan'ın yengesi Nurcan Özcan, Ünalan'a en ağır cezanın verilmesini istedi. Tutklanan Ünalan'ın davası önümüzdeki aylarda başlanacak.
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Ölmeden katilinin adını söylemiş
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