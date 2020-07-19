Para için değil arma için

TFF 3. Lig 2. Grup'ta tüm konsantresini çarşamba günü Antalya'da Belediye Derincespor ile yapacağı Play-Off yarı final maçına çeviren Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetiminin şampiyonluk primini 600 bin lira olarak açıklamasından sonra yeşilkırmızılı futbolcular adına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey açıklamada bulundu. Kaptanlar,diye konuştular.