“Tatilciler ‘Güvenli Otel Sertifikası’nı soruyor”

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını sağlığı olduğu kadar ekornomiyi de etkiledi. Normalleşme süreciyle birlikte turizm de yavaş yavaş canlanmaya başladı. Normalleşme sürecinde turizm için çeşitli tedbirler getirildi. Havalarında ısınmasıyla Çeşme Bodrum gibi turizm cennetlerinde bulunan otellerde sıkı önlemler aldı. Bir dizi tedbirlerden geçen beş yıldızlı oteller çalışmalar sonucu "Güvenli Otel" sertifikası aldı.İki aylık yoğun çalışma sonrası bu duruma geldiklerini belirten Grand Otel Ontur Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, "Güvenli otel sertifikamızı aldık. Bu sertifikayı Turizm bakanlığının önerdiği bağımsız denetçilerden aldık. Çeşme bölgesi olarak hemen hemen beş yıldızlı tüm otellerimizde bu sertifika mevcut. Yani Çeşme genel olarak güvenli bölge. Otellerimizin neredeyse tamamı açıldı. Temmuz ayından itibaren yüzde 60 dolulukla başlayıp yüzde 90'lara ulaşmayı bekliyoruz. Şimdi toparlanma zamanı. Antalya dış Pazar uzun süreli kesindi olduğu için Antalya'yı sıkıntıya sokabilir ama bizim iç pazar ağırlıklı olduğu için bir hareketlenmeyi çabuk görüyoruz" dedi. Gelen rezervasyonlarda misafirlerin ilk sorusunun özellikle güvenli otel sertifikası olduğunu belirten Gökçe Kesikciler Buğday, "Şu anlık İstanbul başta olmak üzere Ege Bölgesi'nden rezervasyonlar artıyor. Ama bizi arayan misafirlerin yüzde 99'u güvenli otel sertifikası soruyor. Sertifika, her ay güncellenecek" dedi.