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Akhisarspor’a zorlu rakıp

hedefleyen Akhisarspor, Play Off’un ilk maçında karışılacağı Karagümrük mesaisine başladı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Akhisarspor’a zorlu rakıp
EVINDE Keçiörengücü'ne yenilmesine rağmen Play-Off'a girmeyi başaran ve Fatih Karagümrük ile eşleşen Akhisarspor'da heyecan dorukta. Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü takım olmak için mücadele edecek olan yeşilsiyahlılar ligi 4. sırada bitirip 5. sıradaki Karagümrük ile iki maça çıkacak. Ege ekibi ilk maçta ev sahibi olma avantajını kullanacak. Hedeflerinin finale kalmak olduğunu söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Bu maçta rakibini eleyen Adana Demirspor- Bursaspor galibiyle finalde karşılaşacak. Biz rakibimiz kim olursa olsun iddialıyız" dedi. Vural bugüne kadar görev yaptığı 33 takımda büyük başarılara imza atarken Sarıyer, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yiSüper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Akhisarspor Karagümrük ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 3-2 kazanmış evinde 2-0 mağlup olmuştu.
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Akhisarspor’a zorlu rakıp
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