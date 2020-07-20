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’da ayrılık kararı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Altınordu’da ayrılık kararı
TFF 1. Lig'de sezonu alt sıralarda tamamlayan Altınordu'da yaprak dökümü başladı. Kırmızı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı takımdan ayrıldığını açıkladı. Berkay ile yolların ayrılmasına teknik heyetinde onay verdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, "İyi birey iyi vatandaş iyi futbolcu Altınordu'nun mottosudur. Evim olarak gördüğüm Altınordu'dan ayrılmış bulunmaktayım. Gelecekte çok sevdiğim bu kulüpte inşallah farklı görevlerde yer alırım. Bana her zaman inanan başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yöneticilerimize, hocalarımıza, kulüp için inanılmaz gayret göstererek çalışan ve perde arkasındaki emekçilerimize çok teşekkür ederim" dedi.
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Altınordu’da ayrılık kararı
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