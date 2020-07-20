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Bükülmez bilek

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Bükülmez bilek Mahmut Koç
DENİZLİ'NIN Çardak ilçesinde, 2,5 yıl önce annesinden, "Okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek, pazar parası olarak ayrılan 80 lirayı alıp, spor salonuna kaydolan Mahmut Koç (19), geçen yıl Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 18 madalyası bulunan milli sporcu, salgın nedeniyle ertelenen yarışmalara hazırlanıyor. Aldığı derecelerin kendisini hırslandırdığını ifade eden Koç, "Hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olarak bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak" dedi.
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Bükülmez bilek Mahmut Koç
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