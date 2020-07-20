Bükülmez bilek Mahmut Koç

Çardak ilçesinde, 2,5 yıl önce annesinden, "Okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek, pazar parası olarak ayrılan 80 lirayı alıp, spor salonuna kaydolan Mahmut Koç (19), geçen yıl Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 18 madalyası bulunan milli sporcu, salgın nedeniyle ertelenen yarışmalara hazırlanıyor. Aldığı derecelerin kendisini hırslandırdığını ifade eden Koç, "Hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olarak bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak" dedi.