Egeli turizmciler bayram için hazır

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde yeniden açılan iç turizmin önemli destinasyonlarından Edremit Körfezi'ndeki tesisler, Kurban Bayramı'nda yüzde 90 doluluk bekliyor. 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçeleri, alınan tedbirlerin ardından misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri misafir eden Körfez, yüzde 60 doluluk oranına ulaştı.

'UMUTLUYUZ'

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, Kurban Bayramı'nda iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ederek yüzde 90 doluluk bekliyor. Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, bu yılki turizm sezonunu 1 Temmuz'dan itibaren Ağustos'un sonuna kadar üç bölüme ayırdıklarını söyledi. Turizmde 15 Temmuz'a kadar olan sürecin yapılanma süreci olduğunu ifade eden Özgültekin, "İlk etapta yavaş yavaş bir yükselme oldu, bayramda bölgemizde yüzde 80'lere varan bir doluluk bekliyoruz. Bu daha da yukarıya çıkabilir. Ağustos ayında herhangi bir aksilik olmazsa iyi bir doluluk oranı geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu. Edremit Körfezi Otelciler Birliği (EKOB) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz da pandemi olmasına rağmen tesislerin doluluk oranının iyi olduğunu anlattı. Yavuz, "Bu yıl yaşanan süreçten dolayı boş geçirmemek için acenteler açtık. İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Antalya ve Manavgat'tan hafta sonu gelen turlarımız var" dedi.

TEDBIR ALINDI

Güre sahilindeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan ise otellerdeki önlemleri ve turizm sertifikalarını gören turistlerin rahatça tatile geldiklerini anlattı. Kurban Bayramı rezervasyonunun açıldığını dile getiren Özsan, "Süreç kademe kademe yükseliyor, eğer bir aksilik olmazsa bayramda yüzde 90'lara çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Gerek işletmeler gerekse biz üzerimize düşen görevleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.