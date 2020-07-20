Gayrimenkulde hedef büyüttü

Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, son dönemde yeniden canlanmaya başlayan gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlarla hedef büyüttüklerini söyledi. Yıllar önce gayrimenkul danışmanı olarak göreve başladığı Coldwell Banker'da kısa bir süre önce Bayraklı ofisinin Franchise'ını alarak bu kez broker olarak hizmet verdiğini belirten Seyhun Acar, genç, deneyimli ve dinamik bir kadroyla satış ve kiralama çözümleri sunduklarını dile getirdi. Hem kurumlar hem de bireylere yönelik gayrimenkul danışmanlığı yaptıklarına dikkat çeken Acar, "Endüstriyel ve ticari yapılar, konut ve ofis gibi tüm ihtiyaçlara uygun portföyümüzle cevap verebiliyoruz. Uzman danışman ekibimizle birlikte İzmir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coldwell Banker gibi uluslararası bir firmayla yaptığımız güçbirliği ile hizmet çıtamızı yükselttik. Ailemize yeni katılan arkadaşlarımız ile kadroyu genişlettik. Sektördeki önemli kurumsal inşaat projelerinin de çözüm ortağıyız" diye konuştu.