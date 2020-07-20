Göztepe’den hakem isyanı

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakanın hakeminin takdir haklarının sahaya koydukları karakterin önüne geçip, skoru etkilediğini bildirdi. Palut, Galatasaray deplasmanına özellikle hücumsal anlamda eksiklerle gittiklerini ancak 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadıklarını belirtti. Rakiplerine verilebilecek en az miktarda pozisyonu verip çok sayıda net gol pozisyonu yakaladıklarını bildiren Palut, "Emre Akbaba'nın becerisi ve bunun yanında 2 tane de kötü gol yedik ama bunlar futbolda var. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden sahaya koydukları karakterden son derece memnunum" ifadelerini kullandı. Palut, müsabakada memnun olmadığı şeyler de olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında bir çok şeyin özeti gibiydi. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yere indirmesi gerekiyor. Hakemin takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı." Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de hakem Koray Gençlerler tarafından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sepil, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" dedi.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Sarı-kırmızılılar pandemi dönemi sonrası 7 maçtan sadece 2 puan çıkarırken, Galatasaray'ın kazanmasıyla son haftaların en kötü performansını sergileyen ekip oldu. Göz- Göz, 5 yenilgi ve 2 beraberlikle 19 puan kaybetti. ALPASLAN KORKUTTU

Galatasaray-Göztepe maçının 79. dakikasında Adem Büyük ile kafa topuna çıkan Göztepeli Alpaslan Öztürk, kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Hastanede kontrolleri yapılan 27 yaşındaki futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği tespit edildi. Tedavisinin ardından gözetim altında tutulan Alpaslan Öztürk'ten durumunun iyi olduğunu bildirildi.