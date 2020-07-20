Karşıyaka zafere ınanıyor

KARŞIYAKA, TFF 3. Lig Play- Off mücadelesinde karşılaşacağı Derince Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolugüç, İzmir'deki son antrenman sonrası takım halinde fotoğraf çektirdi. Tolungüç, "Önümüzde son 180 dakika var. Bu fotoğraf sahamızda 3. Lig takımı olarak son pozumuz olsun. Çok emek verdiniz. Size inancım tam" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetici Kazım Türk, Manisa'nın ilçesi Kula'da Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. KSK kafilesi ile birlikte 6 saate yakın zaman geçiren Bakan Kasapoğlu, yeşil-kırmızılı heyete, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz görüşmelerimiz için bayramdan sonra Ankara'ya bekliyorum" mesajı verdi. Karşıyaka yönetimi, kulübün geleceğini ilgilendiren yatırımlarla ilgili çalışmalara Ankara'da devam edecek.