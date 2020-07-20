Kıbrıs gazisinin duygu yüklü anı

İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküplü, yaklaşık 20 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na ait materyalleri bir çatı altında toplamaya karar verdi. Geride kalan 20 yılda savaş madalyaları, askerlere ait materyaller, gazete kupürleri ve birçok farklı objeyi toplayan Üsküplü, hedefinin ilerleyen yıllarda Kıbrıs Barış Harekatı Müzesi açmak olduğunu belirtti. Harekatın 46'ncı yıldönümünde, Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca (69) da koleksiyonunu inceleyip Üsküplü'den bilgiler aldı. Gazi Karaca'nın, zaman zaman duygulandığı da görüldü. Kıbrıs gazisi dayısının hikayeleriyle büyüdüğü için bu koleksiyonu yapmaya karar verdiğini söyleyen Üsküplü, "Koleksiyonda şansız bir şekilde battıktan Kocatepe Gemisi'nin maketi, rahmetli Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan'a ait paşa asası, askerlerimize verilen üstün cesaret ve feragat madalyaları, gazete küpürleri, askerlerimizin kullandığı farklı objeler bulunuyor" diye konuştu. Koleksiyonun en dikkat çeken objesi olan flamayı açık artırmayla aldığını belirten Üsküplü, "Askeri Yunan flaması, koleksiyonumuzun manevi yönden en kıymetlisi. Birkaç yıl önce flamanın, bir müzayede tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de ilgili olduğum için katıldım. 1 hafta sonunda çekiştiğimiz bir alıcı kaldı. 50 liradan açılan pey 3- 4 bin liraya ulaştı. Son on saniyeye girdiğimizde teklifimizi verdik ve 100 lira farkla flamayı ben aldım. Ardından öğrendik ki karşımızdaki rakip de Selanikli bir Rum'muş. Bizim topraklarımızda kaldığı için gururluyuz" dedi. Koleksiyonu gezen Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca, harekat anılarını da anlattı. Karaca, "Kıbrıs'taki Türkleri soykırıma tabi tutmak istediler. Bu yüzden Türk askeri denizden ve havadan müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Rahmetli Dışişleri Bakanı Turan Güneş, dinlemeleri dikkate alarak 'Ayşe tatile çıksın' diyerek operasyonu başlattı. 15 Temmuz 1974 yılında Trabzon 11. Kolordu'da görevliydim. 33 asker ile Kıbrıs'a doğru yola çıktık. Mersin'e varıncaya kadar karşılaştığımız insanlar 'Bizi de Kıbrıs'a götürün' diyorlardı. Mersin'den gemilere bindik ve yola çıktık. Kıbrıs'a yaklaşık 10 mil kala bizi hem havadan hem de karadan vurmaya başladılar. Gemimizin iki tarafına yanaşan çıkarma gemisine askerler ve cephaneler aktarıldı. Ardından da çıkarma yaptık. Geminin kapıları açınca içeri sular doldu ve biz de atladık. 100- 150 metre kadar yüzdükten sonra karaya vardık. Yunanlılar çok büyük hazırlık yapmışlardı ancak bizim denizden ve havadan çıkarma yapacağımızı hesap edememişlerdi" dedi.

'BİR GECE ANSIZIN GELDİK'

Kıbrıs'a vardıklarında Türk vatandaşları tarafından mutlulukla karşılandıklarını belirten Karaca, "20 Temmuz günü, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' şarkılarıyla yardıma koştuk. Ocakta pişen yemeğini Mehmetçiğe veren anneler, kardeşleri gördük" ifadelerini kullandı.