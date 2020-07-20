Lebip Timor: Böyle mi olacaktı?

ALTAY adına hazin bir lig sonu oldu. Ligin son haftalarına kadar ilk 6 adına büyük bir mücadele veren ancak son haftalarda 2 deplasman beraberliği ile bütün sezonun emeklerini de boşa çıkardılar. Bunun muhasebesini kendi içlerinde yapacaklardır. Korona arası Yalçın hocanın Fenerbahçe ile anılması bir motivasyon eksikliği yaratmış olabilir mi bilmiyorum. Keza Eskişehir deplasmanında yine Yalçın hocanın gördüğü kırmızı kart ile final niteliğindeki maçlara takımın başında sahaya çıkamaması ne denli etkili olmuştur bunu da sorgulayacaklardır. Ancak gelinen noktada tüm faturayı hocaya kesmenin de doğru olmadığına inanıyorum. Sezon içinde inişli- çıkışlı maçlar oynayan, bir galibiyet serisi yakalayamadığı için de son maça çıkarken ayakların Giresun'da kafaların Karagümrük'te olduğu bir oyun izledik. Kendi göbeğini kendin kesemiyorsan, bu sonuca da katlanacaksın. Play-Off'a giden takımlara baktığımda Altay adına gerçekten üzülüyorum. Kadro kalitesi ve tecrübesi ile Altay bu Play-Off heyecanını bize yaşatmalıydı diye düşünüyorum. Özgür başkanın büyük emek ve fedakarlıkları kaldı akılda. Yazık oldu sezonun emeklerine ve başkanın çabalarına. Finali iyi yapamadılar. 'Böyle mi olacaktı" diye haykırasım geliyor. Futbol böyle bir oyun. Birileri sevinirken, birileri üzülüyor. Hatayspor ve Erzurumspor'u kutluyorum. Teke tesellimiz Akhisarspor. Süper Lig yolunda temsilcimize başarılar diliyorum. Umarım başarırlar ve 1 yıllık aradan sonra Süper Lig'e geri dönerler.