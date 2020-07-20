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FK ilk virajda

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Manisa FK ilk virajda
TFF 2'nci Lig'de uzun süre lider götürdüğü sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü, yarın Antalya'da İnegölspor'la çeyrek finale çıkacak. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Manisa ekibi rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup ettiği takdirde yarı finalde Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Manisa ekibi, geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı.
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Manisa FK ilk virajda
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