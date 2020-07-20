Metro inşaatında korkutan göçük

Belediyesi tarafından yapımı devam eden Narlıdere Metrosu'nda haziran ayının başında 13 evde çatlaklar oluşmasının ardından bu kez de önceki gün göçük meydana geldi. Diken üstünde olduklarını dile getiren mahalleli, "Korku içinde yaşıyoruz. Eğer önlem alınmazsa telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak firmasına ihale ettiği Narlıdere Metrosu'nun temelini 2018 yılı haziran ayında attı. Toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan Narlıdere Metrosu'nun yapım çalışmalarına başlayan Gülermak firması, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar giden güzergah boyunca değişik yerlere şantiyeler kurdu. Şantiye sahalarına açılan ve şaft adı verilen silindir şeklindeki bacalar aracılığı ile yeraltına indirilen iş makinaları tünel kazma çalışmalarına başladı.

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Gülermak, gerekli önlemleri almayınca yeraltında yürüttüğü tünel kazma çalışması yer üstündeki binaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Narlıdere Yenikale Mahallesi'nde çok sayıda evde derin çatlaklar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar çevrelerindeki apartmanlarda meydana gelen çatlaklar nedeniyle büyük tedirginlik yaşarken Zafer ve Yıldıray sokakta ağır hasar meydana gelen 13 ev boşaltıldı. Yüklenici Gülermak firması, Büyükşehir'in de onayını alarak apartmanların arasına, İlker Sokağa şantiye kurdu. Yüklenici firmanın İzmir Valiliğinden aldığı 24 saat çalışma izni doğrultusunda gece gündüz demeden bölgede ağır iş makinaları ile çalışma yapması çevrede yaşayan apartman sakinlerini çileden çıkardı. Metro yüzünden yaşanan panik önceki gün tekrar patlak verdi. Metro çalışmaları yüzünden bu kez de göçük meydana geldi. Narlıdere'deki Gümüş Sokak'ta bulunan ve demirci dükkanı olarak faaliyet gösteren işyerinin duvarları ayrıldı. Kargir ev görünümünde olan ve depo olarak kullanılan yerde oluşan çökme nedeniyle önlem alındı. Çatlaklar oluşan iş yeri dükkanı yıkıldı. Yüklenici firma Gülermak A.Ş ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Görevli ekipler çökme olan ev ve bölgeyi kaldırarak temizlik çalışmasına başladı. Yetkililer, yer altında tünel kısımlarında bir problem olmadığını üst yapıların bulunduğu alanda zeminin bir metre kadar çöktüğünü ifade etti. Yeni Kale Mahalle Muhtarı Ali Güventürk, yüklenici firmanın özensiz çalışması ve yeterince emniyet tedbiri almaması nedeniyle bazı binaların yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söylemişti. Mahallelilerin meydana gelen derin çatlak ve göçük yüzünden diken üstünde olduğunu dile getiren Güventürk, "Çatlakları dikkate almadılar, göçük meydana geldi. Eğer önlem alınmazsa Allah korusun telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

DEMİR YIĞINI!

Ayrıca koca demir ve telleri yolun ortasına kadar koyulduğunu ifade eden mahalleli, "Kontrolsüz, tedbirsiz tehlike saçar haldeler. Sokaktaki çocuklar için, bizler için tehlike saçıyor. Yolu resmen işgal ettiler. Evimizin önüne park eden araçlar çıkmakta zorlanıyor. Resmen sorumsuzluklarına yeni bir sorumsuzluk daha eklediler" diye konuştu.