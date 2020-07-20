Mutsuz kral

ALTAY, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ancak rakiplerin aldığı sonuçlarla Play-Off u kaçırdı. Altay'ın maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Paixao, ligdeki gol sayısını 22'ye çıkararak bir kez daha gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak TFF 1. Lig'de rekor kıran Portekizli golcü, bu sezon da unvanını korumayı başardı. Ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip olan 35 yaşındaki golcü, bu sezon gollerinin yanı sıra 3 kez de asist yaparak toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. Altay'ın bu sezon TFF 1. Lig'de yaşadığı 48 gol sevincinin 25'inde imzası bulunan Paixao, Türkiye Kupası mücadelesinde de Trabzonspor'a karşı 1 gol atmıştı. "Portekizli oyuncu, "Keşke Play-Off'a kalsaydık attığım gollerin anlamı daha fazla olurdu" dedi.