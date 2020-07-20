Organık sektörü dıjıtale geçıyor

ORGANIK
sektörü
bu yıl ve
önümüzdeki
sene hem
fiziksel hem
de online ziyaretçiyi
bir arada
ağırlayacak hibrit
fuarın
görüşmelerine
başladı.
Aynı zamanda
İZFAŞ
ve dünyanın
en büyük
organik fuarı
Biofach'ın
iş birliği de gündemde. 12-15 Şubat'ta
düzenlenen Biofach-Nürnberg Fuarı'nda
katılımcı olarak yer alan firmalar, Organik
Ürünler Kurulu, organik ürün ihracatı
yapan üyeler, İZFAŞ ve Ekolojik Tarım
Organizasyonu Derneği temsilcilerinin
katılımlarıyla 2020 ve 2021 yıllarında
yapılması planlanan Ekoloji Fuarları'yla
ilgili atılacak adımlar konuşuldu.
Türkiye'nin gıdaya hakim bir ülke
olduğunu
söyleyen Ege
Kuru Meyve
ve Mamulleri
İhracatçıları
Birliği
Başkanı Birol
Celep, EİB'in
ekolojik üretimin
en önemli temsilcilerinden
biri olduğunu,
Türkiye'nin organik
ürün ihracatının yüzde
75'ini gerçekleştirdiğini
anlattı. Celep,
"Kendi bayrağımızı
dalgalandırabileceğimiz
bir şeyler yaparak,
organik sektörümüzü Ar-
Ge'den inovasyona geçirmeliyiz.
Katma değer inovasyonla olur. İnovasyon
ekip işidir. Bunun için hibrit fuar çalışmalarına
odaklandık. Ekim ayında organik
sektöründe dijital fuar planlıyoruz.
Sadece gıda değil tekstili de dahil etmek
istiyoruz. Ticaret odası, borsa, ihracatçılar
birliği ve diğer birlikler herkes bu projede
elini taşın altına koyacak" dedi.