Organık sektörü dıjıtale geçıyor

sektörübu yıl veönümüzdekisene hemfiziksel hemde online ziyaretçiyibir aradaağırlayacak hibritfuarıngörüşmelerinebaşladı.Aynı zamandaİZFAŞve dünyanınen büyükorganik fuarıBiofach'ıniş birliği de gündemde. 12-15 Şubat'tadüzenlenen Biofach-Nürnberg Fuarı'ndakatılımcı olarak yer alan firmalar, OrganikÜrünler Kurulu, organik ürün ihracatıyapan üyeler, İZFAŞ ve Ekolojik TarımOrganizasyonu Derneği temsilcilerininkatılımlarıyla 2020 ve 2021 yıllarındayapılması planlanan Ekoloji Fuarları'ylailgili atılacak adımlar konuşuldu.Türkiye'nin gıdaya hakim bir ülkeolduğunusöyleyen EgeKuru Meyveve MamulleriİhracatçılarıBirliğiBaşkanı BirolCelep, EİB'inekolojik üretiminen önemli temsilcilerindenbiri olduğunu,Türkiye'nin organikürün ihracatının yüzde75'ini gerçekleştirdiğinianlattı. Celep,"Kendi bayrağımızıdalgalandırabileceğimizbir şeyler yaparak,organik sektörümüzü Ar-Ge'den inovasyona geçirmeliyiz.Katma değer inovasyonla olur. İnovasyonekip işidir. Bunun için hibrit fuar çalışmalarınaodaklandık. Ekim ayında organiksektöründe dijital fuar planlıyoruz.Sadece gıda değil tekstili de dahil etmekistiyoruz. Ticaret odası, borsa, ihracatçılarbirliği ve diğer birlikler herkes bu projedeelini taşın altına koyacak" dedi.