Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Organık sektörü dıjıtale geçıyor

Organık sektörü dıjıtale geçıyor

Shoedex 2020 ile ’nin ilk sanal fuarına imza atan organik sektöründe de dijital dönüşümü Ege’den başlatacak

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Organık sektörü dıjıtale geçıyor
ORGANIK sektörü bu yıl ve önümüzdeki sene hem fiziksel hem de online ziyaretçiyi bir arada ağırlayacak hibrit fuarın görüşmelerine başladı. Aynı zamanda İZFAŞ ve dünyanın en büyük organik fuarı Biofach'ın iş birliği de gündemde. 12-15 Şubat'ta düzenlenen Biofach-Nürnberg Fuarı'nda katılımcı olarak yer alan firmalar, Organik Ürünler Kurulu, organik ürün ihracatı yapan üyeler, İZFAŞ ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği temsilcilerinin katılımlarıyla 2020 ve 2021 yıllarında yapılması planlanan Ekoloji Fuarları'yla ilgili atılacak adımlar konuşuldu. Türkiye'nin gıdaya hakim bir ülke olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, EİB'in ekolojik üretimin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu, Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştirdiğini anlattı. Celep, "Kendi bayrağımızı dalgalandırabileceğimiz bir şeyler yaparak, organik sektörümüzü Ar- Ge'den inovasyona geçirmeliyiz. Katma değer inovasyonla olur. İnovasyon ekip işidir. Bunun için hibrit fuar çalışmalarına odaklandık. Ekim ayında organik sektöründe dijital fuar planlıyoruz. Sadece gıda değil tekstili de dahil etmek istiyoruz. Ticaret odası, borsa, ihracatçılar birliği ve diğer birlikler herkes bu projede elini taşın altına koyacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Organık sektörü dıjıtale geçıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA