Rota Koleji’nden LGS başarısı

, sportif ve sanatsal başarılarla eğitim hayatına devam eden Rota Koleji' nin, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek 500 tam puan alıp 0.01 yüzdelik dilimine giren öğrencisi Yağmur Avcı, Türkiye 1'incisi oldu. Tüm dünyada yaşanan Pandemi süresince uzaktan eğitim alan (ROKEES) 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinin sınav hazırlıklarını yakından takip eden Rota Koleji eğitim sistemlerinin ne kadar doğru olduğunu da göstermiş oldu. Rota Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Kadir Açıkbaşlar, "Her geçen gün eğitim kalitemizi artırarak, gençlerimizi, çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlayıp etkin eğitim görmeleri için güçlü eğitim kadromuzla birlikte çok çalıştık, özellikle pandemi süresince uzaktan eğitimle okul idarecilerinin, öğretmenlerinin özverili ve disiplinli çalışmalarını bu sürece büyük önem verdiklerini dile getirdi. Sağlıklı, mutlu, başarılı günlerde hep beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyor ve desteklerinden dolayı tüm idarecilere, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" dedi.