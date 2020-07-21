Adanalı Ronaldo pazarın gözdesi

KURBAN Bayramı'na az bir süre kala pazarlarda hareketlilik sürerken, izmir'in Gaziemir İlçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki kurban pazarının yıldızı 'Ronaldo' isimli boğa oldu. Adana'dan İzmir'e getirilen 1.2 tonluk Ronaldo, büyüklüğü ve heybetiyle dikkat çekti. 27 bin liraya alıcı bulan Ronaldo'nun sahibi Ramazan Dağgül, boğayı özenle büyüttüklerini söyledi.Dağgül, "Ronaldo'ya evladımız gibi baktık. Yemin yanı sıra arpa ve yoncayla besledik. Yemedik yedirdik, içmedik içirdik. Yaklaşık 2.5 yıldır beraberiz. 1.2 ton olan boğamızı 27 bin liraya sattık. Açıkçası içimizden satmak gelmiyordu ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle satmak zorunda kaldık" dedi. Pazarda Ronaldo'ya büyük bir ilgi olduğunu altını çizen Dağgül, "Satın almak isteyen çok oldu. Satıldıktan sonra daha fazla para teklif edenler de oldu. Çok büyük olduğu için bu sene pazarda da ilgi odağıydı. Hemen her yaştan vatandaş Ronaldo'yla fotoğraf çektirdi, sevdi" dedi. Boğanın isim hikayesini de anlatan Dağgül, "Ronaldo dünyanın en büyük futbolcularından biri. Bizim boğamız da büyük ve kaliteli olduğu için adını Ronaldo koyduk" diye konuştu. Boğanın çobanlığını yapan Murat Uçan (20), "Kurban olan hayvan hayırlıdır. Alan kişi de hayrını görsün" dedi.