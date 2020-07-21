Altı köşeli bamyada hasat zamanı geldi

bamya üretiminin en yoğun yapıldığı illerden Balıkesir'de hasat başladı. İlde çoğunlukla merkez Altıeylül ilçesine bağlı Bayat, Bereketli, Nergiz ve Çiftlik mahallelerinde nisan ayında 2 bin 500 dekar alana bamya ekildi. Kendine özgü yapısıyla "tombul bamya" adıyla da bilinen, altı köşeli, ucu küt ve kısa olan "Balıkesir bamyası", en etli türlerden biri olarak dikkati çekiyor. Genellikle taze tüketilen, konservesi de yapılan bamya, sulamaya ihtiyaç duymadan yetişiyor. Ailece gittikleri tarlalarda bamyaları tek tek elle toplayan yetiştiriciler, kilogramı 4 liradan satışa sunulan ürün için alıcılarını bekliyor. Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, "Gerçek Balıkesir bamyası, burada üretilir. Balıkesir çiftçisinin ürettiği bamya, lezzetiyle, tadıyla mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir bamyadır" dedi.