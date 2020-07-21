‘Büyükşehir bizi ölüme terk etti’

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak firmasına ihale ettiği Narlıdere Metrosu'nun temelini 2018 yılı haziran ayında attı. Toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan Narlıdere Metrosu'nun yapım çalışmalarına başlayan Gülermak firması, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar giden güzergah boyunca değişik yerlere şantiyeler kurdu. Gülermak, gerekli önlemleri almayınca yeraltında yürüttüğü tünel kazma çalışması yer üstündeki binaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Narlıdere Zafer ve Yıldıray sokakta ağır hasar meydana gelen 13 ev boşaltıldı.EGELİ SABAH'IN geçtiğimiz Ağustos ayında tünel kaplamalarında oluşan çatlağı "Metroda Çatlak" başlığıyla gündeme getirmiş ve yetkilileri uyarmıştı. Önceki gün de demirci dükkanı olarak faaliyet gösteren işyerinin duvarları ayrıldı. Kargir ev görünümünde olan ve depo olarak kullanılan yerde oluşan çökme nedeniyle önlem alındı. Çatlaklar oluşan iş yeri dükkanı yıkıldı. Yüklenici firma Gülermak A.Ş ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Görevli ekipler çökme olan ev ve bölgeyi kaldırarak temizlik çalışmasına başladı. Bölgede yaşayan Gülcan Şulek, "Büyükşehir, bizi mağdur etti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Bu çatlaklar daha önce yoktu. Metro inşaatı nedeniyle oldu" diye konuştu. 72 yaşındaki Nursel Bilgin, "Metro inşaatında sonra çatlaklar oluştu. Korkmaya başladık" dedi. Market işleten 47 yaşındaki Medeni Rad, "4-5 aydır tabut evlerde yaşıyoruz. Evim 4+1. Büyükşehir bana aylık 4 bin lira kira yardımı yapıyor. Bizim mahallede 4 bin liraya ancak 2+1 ev tutabiliyorum. 4+1 ev tutmak istesem kiraları 8-10 bin lira arası değişiyor. Evlerimizi bu hale getirip gittiler. Bizi ölüme terk edip gittiler" dedi.