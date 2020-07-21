Göztepe’de belirsizlik

SÜPER Lig'de sezonun son maçında bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de büyük belirsizlik yaşanıyor. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de müsabakaların yeniden başlamasıyla galibiyet alamayan tek takım olan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut'un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. İki hafta önce Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından görevini bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen genç teknik adamla yolların sezon sonu ayrılabileceği öğrenildi. Göztepeli taraftarlar da şimdiden sosyal medya üzerinden yeni teknik direktör için anket düzenledi. Yapılan oylamada taraftarlar Aykut Kocaman'ı tercih etti.