Kaya: Projeyi CHP’li belediye engelledi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karabağlar'daki 101 hektarlık alana yapılacağı duyurulan spor kompleksiyle ilgili bir çivi bile çakılmadığını söyledi. Sertel'e yanıt AK Partili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, "CHP'li Karabağlar Belediyesi, üniversite imar planlarına olduğu gibi, projenin yapılacağı 101 hektarlık alana da itiraz etti, davalar açıldı ve imar planı iptal edildi. Spor Kompleksi, istemezükçü CHP'li belediye tarafından engellendi" dedi. Sertel'in kentin gündeminde uzak olduğunu ifade eden Kaya, "Yine baltayı taşa vurdunuz Sn. Sertel! İstemezükçü kafayla projeleri engellemeseydiniz, Karabağlar ve İzmir'imiz bugüne kadar onlarca yatırıma kavuşmuş olurdu. İş yaptırmayan siz, iş yapılmıyor diyen yine siz. Bu ne pişkinlik" diye konuştu.