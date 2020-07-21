Lavanta tarlasına ziyaretçi akını

DENIZLI'NIN Acıpayam ilçesinde yaşayan Hüseyin Gündoğar (60) ve eşi Sabiha Gündoğar (56) 3 yıl önce tekstil atölyelerini kapattıktan sonra lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. Emekli olan çift hobi amaçlı başlamak istedikleri lavanta yetiştiriciliği için 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında eğitim aldı. Eğitimin ardından Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisindeki tarım arazilerine lavanta fideleri diken Gündoğar çifti, 50 dekar alanda lavanta yetiştiriciliği yapmaya başladı.Acıpayam ilçesine 10 kilometre, Denizli'ye ise 65 kilometre mesafede bulunan bin 420 rakıma kurdukları lavanta tarlasına yerli ve yabancı ziyaretçilerin sık sık geldiğini belirten Hüseyin Gündoğar, lavantalardan elde ettikleri yağ, sabun, kolonya gibi ürünlere de ilgi gösterildiğini kaydetti. Yılın çoğunu lavanta tarlasında geçirdiklerini kaydeden çift, tarlalarını turizm amaçlı daha da büyütmek istediklerini belirtti. Lavantadan elde ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dıyına pazarladıklarını belirten Hüseyin Gündoğar, "Bu işten keyif alıyoruz" dedi. İşlerini genişletmek istediklerini ifade eden Sabiha Gündoğar ise, "Burası büyük bir yer olduğu için turizme yönelik fayda sağlıyor. Pamukkale'ye gelen turistler buraya geliyor. İstanbul, İzmir hatta Diyarbakır'dan ziyaretçilerimiz oluyor" dedi.