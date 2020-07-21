Ligde kalmayı hak ediyoruz

Süper Lig'in son haftasına 35 puanla düşme hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 3 puan önünde giren Yukatel Denizlispor, son hafta konuk edeceği MKE Ankaragücü'nden en az 1 puan alması durumunda ligde kalacak. Lige veda eden MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday bulunuyor. Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un düşme ihtimali var. Düşme hattındaki aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan yeşil-siyahlı ekibin gelecek hafta mağlup olması halinde ligde kalıp kalmayacağı averaj hesabına kalabilir. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını söyledi. İplerin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Kartop, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Alanyaspor deplasmanında son saniyede golü yedik" dedi.