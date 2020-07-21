Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Ligde kalmayı hak ediyoruz

Ligde kalmayı hak ediyoruz

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü’nü yenerek ligde kalacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Ligde kalmayı hak ediyoruz
Süper Lig'in son haftasına 35 puanla düşme hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 3 puan önünde giren Yukatel Denizlispor, son hafta konuk edeceği MKE Ankaragücü'nden en az 1 puan alması durumunda ligde kalacak. Lige veda eden MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday bulunuyor. Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un düşme ihtimali var. Düşme hattındaki aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan yeşil-siyahlı ekibin gelecek hafta mağlup olması halinde ligde kalıp kalmayacağı averaj hesabına kalabilir. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını söyledi. İplerin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Kartop, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Alanyaspor deplasmanında son saniyede golü yedik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Ligde kalmayı hak ediyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA