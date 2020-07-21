‘Rengine bakarak yumurta almayın’

İZMİR'DE doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftlikte işletmecilik yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu, vatandaşların yumurta alırken rengine değil sertifikasyon numarıs bakması konusunda uyardı. Özgenoğlu, "Vatandaş, organik yumurta satın almak istediği zaman kahverengi yumurtaya yöneliyor. Kahverengi yumurtayı köy yumurtası olarak gördüğü için sağlıklı yumurta olarak düşünüyor, beyaz yumurtayı ise daha sağlıksız olarak düşünüyor. Yumurtanın rengine bakarak, organiktir veya değildir algısı yanlıştır. Dikkat edilmesi gereken şey, yumurtanın rengi değil, ambalaj üzerinde yer alan 0, 1, 2 ve 3 numaralarıdır. Bu numaralar yumurtanın yetiştirilme metotlarıdır. Ambalaj üzerinde 0 değeri var ise yumurtanın organik, 1 yazıyorsa bu gezen tavuk olduğu anlamına gelir. Üzerinde damga bulunanlar tercih edilmeli" dedi.