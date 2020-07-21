Tarihi köşk ayağa kaldırılıyor

İZMIR'İN Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde Karantina ve Göztepe arası Köprülü mevkiinde bulunan Tanınmış Ailesi'ne ait tarihi Levanten Köşkü, restorasyon çalışmaları başlatılıyor. Tanınmış ailesine ait tarihi Levanten Köşkü, restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılacak. Bölgede örnek bir çalışmaya imza atmak istediklerini belirten proje müellifi ve Umart Mimarlık Yöneticisi Restorasyon Uzmanı Mimar Burcu Kaplan, "Bu mahallelerde çok nitelikli köşkler yapılmıştır. Mektupçu Köşkü, Uşakizade Köşkü, Ayşe Mayda Evi ve Tanınmış Köşkü zengin mimari tasarımlarıyla ön plana çıkanlardan. Ailenin de isteği ile 2 parselden oluşan köşkte özgün mimarisine sadık kalacak şekilde sosyal değeri yüksek bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Ana yapıyı birebir özgün detayları ile ayağa kaldıracağız. Bölgede virane durumda bir çok eser var. Maalesef gün geçtikçe birçoğu yıkılıp yok oluyor" dedi.