Denizli Büyükşehir sınıfı geçti

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Temmuz ayı toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ve DESKİ Genel Kurulu koronavirüs salgınını nedeniyle ara verdiği toplantılarına devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplanan Belediye Meclisi 2. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemin 55. maddesinde bulunan 2019 yılı Faaliyet Raporu, mecliste onaylandı. Başkan Zolan, "Meclis üyelerimizle çalışma arkadaşlarımızla birlikte güç birliği içinde 2019 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi yine Denizlimizde hizmet destanları yazmaya devam ettik. Gönüller yapmaya devam ettik. Talep ve ihtiyaçları karşılama konusunda en üst seviyede çalışamaya gayret ettik. Şükürler olsun ki geriye dönüp baktığımızda birçok eser bırakarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.