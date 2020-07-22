Horoz’un kader maçı

SÜPER Lig'de Alanyaspor'a son saniye golü yenilerek düşme hattından çıkamayan Denizlispor ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik Direktör Levent Kartop, "Bize en az puan almak bile yetiyor ama biz kazanıp da sezonu bitirmek istiyoruz" dedi. Kartop, "Düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Sıkıntılı bir sezon geçirdik ama önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak" dedi.DENIZLISPOR'DA yönetim liglerin 11 Eylül'de başlayacağı kararının açıklanmasının ardından şimdiden transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar. İngiltere Championship'te Play-Off mücadelesi veren Nottingham Forest'te kiralık oynayan Arijanet Muric, yönetimin gündemine girdi.