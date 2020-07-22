“LGBT’ye kurumsal destek” tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sistematik kurumsal LGBT destekçiliğine karşı olduklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personel girişinde bulunan kolonların 197 bin lira harcanarak "LGBT renklerine boyandığını" ve buna sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini hatırlattı. Tunç Soyer'in, 2019 yerel seçimi öncesinde bir dernek tarafından hazırlanan "LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü" imzaladığını ve seçimden sonraki süreçte de bu protokole bağlı olarak sözlerini yerine getirmek için bazı hamleler yapmaya başladığını aktaran Hamza Dağ, "Bizim ne renkler ne de gökkuşağı ile herhangi bir derdimiz olamaz. Biz net olarak, LGBT derneklerine verdiği sözleri yerine getirmek için kamuya ait alanları onların istediği gibi boyayan, imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmek için bu topraklara ait olmayan değerleri toplumumuza dayatmayı hedef edinen ve bunu meşrulaştırmaya çalışan eylem ve söylemlere karşıyız" dedi.