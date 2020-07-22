Manisa FK yarı finalde

A SPOR'DAN yayınlanan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarında heyecan devam ediyor. Önceki gün Antalya'daki çeyrek final maçında Manisa FK İnegölspor'u 3-0 yenerek, Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup eden Sancaktepe ile 24 Temmuz'da yarı final oynamaya hak kazandı. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanırsa aynı gün oynanacak Ankara Demirspor-Tuzlaspor maçının eleyeni ile 28 Temmuz'da şampiyonluk maçına çıkacak. Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Bu maçı hemen unutmalıyız. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Öteki maça da en olabildiğince hazır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir rakiple oynayacağız" ifadelerini kullandı.