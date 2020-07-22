Mobilya satışları yüzleri güldürdü

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mobilya sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinde uzun zamandır erteledikleri tadilat işlerini tamamladı. Düğünlerin de başlamasıyla sektör giderek hareketlendi. Türkiye'nin en büyük mobilya zincir mağazalarından birinin perakende mağazalar müdürü Gökhan Çamlıtepe, pandemi nedeniyle 75 günlük kayıp sürecin yarattığı açığı yeni gelişmelerle birlikte kapattıklarını söyledi.Çamlıtepe, "Pandemi süreci olarak geçirdiğimiz toplamdaki 75 günlük serüven bizim için kayıp süreçti. Haziran ayı ile 75 gün kaybımız olmasına rağmen, büyüme rekorları ile sonuçlandırdık" dedi. Sosyal destek kredisine başvurarak mobilya almak için mağazaya geldiğini belirten Mesut Güler, "Evimizi dekore edeceğiz. Eşim internet üzerinden mobilya baktı ve beğendi. Onları almaya geldim" dedi. Pandemi sürecinde evde kaldığı için evinin tadilat konusundaki eksikliklerini tamamladığını dile getiren Didem Çaylı (39) ise, "Pandemi nedeniyle dışarıya çıkamadık. Bu aradaki evde yapılması gereken tadilat işlerimiz vardı tek tek onları tamamladık. Normalleşme sürecinin ardından ben de mobilya bakmak için gerekli kişisel önlemlerimi alarak mağazaya geldim. Eğer istediğim gibi bir mobilya bulabilirsem satın alacağım" diye konuştu.