Sofralık üzüme ihracat izni

EGE Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden, düsük seker oranı ve mayhos tadıyla diyabet hastalarının gözdesi çekirdeksiz Superior Seedless üzümünün ihracat yolculugu bugün baslıyor. Ege Ihracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasat ve Ihraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden "Superior Seedless Çesidi Sofralık Üzüm" için Manisa'ya baglı Alasehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli iline baglı Buldan ilçesindeki muhtelif baglarda incelemeler yaptı ve aldıgı numuneleri Manisa Bagcılık ve Arastırma Istasyon Müdürlügü Laboratuvarında analiz etti. Analizler sonucunda Superior Seedless Çesidi Sofralık Üzümlerin, bugünden itibaren ihracatına izin verildi. Türkiye'nin yas üzüm ihracatının 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 24'lük artısla 121,7 milyon dolardan, 150,5 milyon dolara yükseldigi bilgisini veren Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Hayrettin Uçak, Superior Seedless üzümünün en çok ihraç edilen üzüm çesitlerinden biri oldugunu kaydetti. Uçak, "Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi. Öte yandan Türkiye, 2019 yılında taze üzüm ihracatında 150,5 milyon dolar döviz elde etti.