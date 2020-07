Söz gençlerde

Gençlerin Izmir için beklentilerini tespit etmek ve Izmirli gençlerin sehirleriyle ilgili düsünceleri ögrenmek isteyen Izmir Valisi Yavuz Selim Kösger, sosyal medya hesabından 'Izmir'in en önemli sorunu nedir?' ve 'Izmir'de en öncelikli yapılması gereken is nedir?' sorularını Izmirli gençlere yöneltti. Vali Kösker'in sorularını yanıtlayan vatandasların yerel yönetimler için yaptıgı sikâyetler dikkati çekti. Gençler için sosyal aktivite yapacakları bir alan olusturulmadıgını söyleyen Recep Çakmak (20, Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer'in 'Izmir'e özel bayrak ve para' gibi bazı açıklamalarını komik buldugunu ifade ederek, "Izmir'de su an aktivite alanlarımız yok. Yerel belediye tarafından herhangi adım atılmadıgı gibi açıklama da yapılmıyor. Gençlere sosyal aktivitelerini yapabilecekleri alanların tesis edilmesi gerekiyor. Öncelikli projeler olarak trafik sorunu çözmek ve gençlere sosyal aktivite alanları yapmak olmalı. Öte yandan Izmir Büyüksehir Baskanı Tunç Soyer'in yaptıgı bazı açıklamalardan rahatsızız. Izmir'e ayrı bir para, ayrı bir bayrak söylemi var. Izmirliler olarak gülüyoruz. Türkiye bir bütündür. Izmir ayrı bir devlet, ayrı bir millet degildir. Sayın Cumhurbaskanımızın da dedigi gibi 'Tek millet, tek devlet, tek bayrak.' Biz Izmirliler olarak kesinlikle bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Tam bir komedidir. Kendisinin böyle açıklamalar yapmasını istemiyoruz" dedi.Gün geçtikçe kalabalıklasan kentte trafik problemine acil bir sekilde çözüm bulunması gerektigini dile getiren Okan Güngör (27), toplu tasıma tarifelerinin de pahalı oldugunu belirtip, "Birçok problemi oldugunu düsünüyorum ama en önemli problemin trafik oldugunu söyleyebilirim. Toplu tasıma araçlarında da fiyatlar çok yüksek. Toplu tasımaya özendirebilmek için uygun fiyat tariflerinin olması da önemli. Yesildere Caddesi'ne alternatif bir yol yapılması gerekiyor. Ayrıca kıyı seridi ile kenar mahalleler arasında hizmet bakımından bir ayrım oldugunun bütün Izmir farkında" ifadelerini kullandı. Havaların da ısınmasıyla birlikte özellikle kıyı seridinde ortaya çıkan kokunun kroniklesmis bir sorun haline geldigini anlatan Ugur Ablak (28) ise, "Ulasım bu aralar çok büyük sıkıntı olmaya basladı. En yakın zamanda bir çözüme kavusmasını istiyoruz. Izmir Körfezi'ndeki yol hattını devamlı kullanıyoruz. Koku problemi yıllardır devam ediyor ve hiçbir sekilde bir çözümü bulunmadı. Dileriz en kısa zamanda bu konunun çözülmesini diliyoruz. Sıcaklıkla birlikte koku da had safhada" diye konustu.Basmane semtinde yasayan üniversite ögrencisi Mehmet Can Arslaner (21), "Basmane, Alsancak ve Karsıyaka gibi göze hos gelen bir yer degil. Buralara bakıldıgında çok daha kötü görünen ve yatırım yapılmamıs bir bölge. Iki tane büyük bulvar var ancak kentin merkezinde bulunan bu caddeler yagmur yagdıgında altyapı sorunlarından dolayı su birikiyor ve trafik isleyemez hale geliyor. Onun dısında deniz özellikle yaz aylarında kokuyor ve neredeyse yanından geçemeyecek bir hale geliyor. Izmir'in sorunları saymakla bitmez. Izmir bütün olarak ele alınmalı. Izmir'in 4 buçuk milyon insanına esit davranılmalı ve esit yatırımlar yapılmalı" dedi. Merve Hintbahar (24), "Yanlıs ve çarpık kentlesme söz konusu. Yesildere'ye Kadifekale'ye baktıgımızda bunu zaten net bir sekilde görmek mümkün" dedi.