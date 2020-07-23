Altaylı Cenk Fransa yolcusu

Bu sezon vitrine çıkıp sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk'i transfer etmek isteyen kulüplerden birinin Lille olduğu iddia edildi.Bu gelişme üzerine Beşiktaş da devreye girerken siyah-beyazlılarla gerçekleşen temaslardan da sonuç alınamayınca oyuncunun geleceği açısından yurtdışında forma giymesinin daha doğru olacağına karar verildi.İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada 4 ise karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli formasını 2 kez terletti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki sol ayaklı stopere daha önce Galatasaray da talip olmuştu.