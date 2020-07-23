Altınordulu Muhammed’e yeni talip

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert'le Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın ilgilendiği belirtildi. Gaziantep temsilcisinin kırmızı- lacivertlilerle görüşmelere başladığı iddia edildi.Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli 10 numaranın bu sezon yuvadan uçması bekleniyor. İzmir kulübü cazip bir teklif gelmesi halinde Muhammed'i satıp altyapıdan A takıma takviye yapmayı planlıyor.