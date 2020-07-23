‘Dünyanın oyun kurucu ülkelerinden olacağız’

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından 'Temmuz ayı Dost Meclisi' toplantısı yapıldı. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda maskemesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinliğine MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı ve 23. Dönem Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu katıldı. MÜSİ- AD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "2019'un sonunda Çin'de başlayan ve giderek dünyanın pek çok coğrafyasında hızla yayılan Koronavirüs (Covid- 19) salgınıyla tüm dünyada köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme girildi. Bu süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacaktır" dedi. MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, "Biyogüvenlik Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Çalışmalar ile Güncel ve Gelecekte Bizi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler" konulu sunum gerçekleştirdi.Bayramoğlu, "Pandemi nedeniyle biyogüvenlik konusu bugüne kadar hiç olmadığından fazla önem kazanmıştır. Biyogüvenlik, yeni gelişen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, biyoterörizme ve biyolojik silahlarla yapılabilecek saldırılara karşı hazır olunması, biyolojik kaynakların korunması ve biyoteknolojinin kötü niyetli kullanımının önlenmesi gibi gereklilikler nedeniyle önem verilmesi gereken bir konudur" dedi. Bayramoğlu'na toplantı sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı tarafından gecenin anısına hediye takdim edildi.