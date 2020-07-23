Ege takımları Play-Off’ta rakip

Antalya'da düzenlenen finallerde Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Maçta eşitlik halinde uzatmalar, yine eşitlik halinde ise e seri penaltılarda mağlup edecek taraf, finalde Pazarspor- Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.
Yıllar süren amatör lig macerasının ardından bu sezon 3. Lig'e dönerek küllerinden doğan Somaspor, koronavirüs salgınıyla sezon durmadan önce 28 maçta topladığı 45 puanla ikinci sırayı elde etti. Yıllarca 2. Lig ve 3. Lig'de yer aldıktan sonra Somaspor gibi bir dönem amatöre kadar düşen Muğlaspor da 41 puanla 2 gol averajı farkıyla adını Play-Off'a yazdırdı.
İki Ege temsilcisinin müthiş kapışması, A Spor
ekranlarından sporseverlerle buluşacak.