Göztepe Serdar’ı bırakmak istemiyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, çapraz bağları kopan Serdar Gürler'i bırakmayacak.İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak Başkan Mehmet Sepil'in Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı.Göztepe'de 1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi.Bu sezon 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.CUMARTESI günü Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.