Kadifekale’nin surları yazı tahtasına döndü

İZMİR'IN farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale'nin surları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılan yazılarla tahrip edildi. Pagos dağı eteklerinde M.Ö. 334 yılında Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği ile yapılan Kadifekale'nin taş duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar, vatandaşların tepkisini çekti. Yazıların yanı sıra, yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yazılar tarihi yapıya zarar verirken, görüntü kirliliğine de neden oldu. Sprey boya ile verilen tahribat kalenin hemen hemen her bölümünde görülüyor. Vatandaşlar, "Tarihi eserlerimizin hali içimizi acıtıyor" dedi.