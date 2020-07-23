Kayıp Eylem parkta bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe., iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa'daki annesinin yanına gitmek istedi. Erkek arkadaşı Eylem Hıdırtepe ile önceki akşam saatlerinde Menemen'den Manisa'ya giden genç kız, çantasını annesinin evine bırakarak geri döneceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Eylemin bulunması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, genç kızın erkek arkadaşının ailesi de oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Eylem'in okulu bıraktığını ve kuaförde çalışmaya başladığını söyleyen ablası Duygu Hıdırtepe, "Eylem kendi başına ortadan kaybolacak bir çocuk değil. Markete bile tek başına gitmeye korkar. Annemin yanına uğradıktan sonra iki dakika bile durmamış. Bu sırada aşağıda erkek arkadaşı E.Y. bekliyormuş. Sonra ortadan kayboldu. Salı akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alamıyoruz. Kardeşimin telefonu kapalı. Erkek arkadaşının da telefonu kapalı. Erkek arkadaşı cep telefonunu uçak moduna almış. Sadece watsapp'ı açık. WhatsApp'tan aradığımızda Eylem'in kendisi ile olmadığını söylüyor. Ama yalan konuşuyor. Eylem'in onunla birlikte olduğunu biliyoruz. 16 yaşında bir kızı alıkoyuyor. Henüz reşit yaşta olmayan bir çocuğu kaçırdığı için suç işlediğini söyledik. Umarım bir an önce bulunur. Saçları kızıl pembe renkte ve boynuna kadar. Gören, duyan ve bilgi sahibi olan varsa durumu güvenlik güçlerine bildirsin" dedi. Edinilen bilgiye göre Eylem ve E.Y., Manisa'nın ardından tekrar İzmir'e geldi ancak aileleriyle iletişime geçmedi. İki genç, dün Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Menemen ilçesinde parkta bulundu. E.H. ve E.Y.'nin ifadeleri alınırken, ailelere de müjdeli haber verildi.İzmir'de kuaförlük yapan ve Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylemişti.