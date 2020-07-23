Menemen kadroyu korumak istiyor

TARIHINDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.Kanatlarda oynayan ve sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla harekete geçen Menemenspor'un diğer futbolcularla tek tek masaya oturacakları vurgulandı.