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Menemen kadroyu korumak istiyor

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Menemen kadroyu korumak istiyor
TARIHINDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bu sezon Play-Off mücadelesi dahi veren İzmir ekibinde yönetimin ilk olarak teknik direktör Cenk Laleci'yi takımda tutmak için görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Kanatlarda oynayan ve sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla harekete geçen Menemenspor'un diğer futbolcularla tek tek masaya oturacakları vurgulandı.
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Menemen kadroyu korumak istiyor
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